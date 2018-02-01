موريتانيا تعبر عن أسفها لمقتل الصياد السنغالي

عبر وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ، مساء اليوم الخميس، عن أسفه لمقتل صياد سنغالي على يد خفر السواحل الموريتانية خلال الأيام الماضية.

وقال الناطق باسم الحكومة الموريتانية خلال مؤتمر صحفي إن وضع العلاقات الموريتانية السنغالية ليس بـ”القتامة التي يصفها البعض”، مؤكدا أن قيادة أركان الجيوش الموريتانية أصدرت بيانا أوضحت فيه ملابسات الحادث.

وأضاف ولد الشيخ أن الحادث الذي قضى فيه الصياد السنغالي وما تبعه من أحداث في مدينة سينلوي السنغالية من ضمن حوادث جزئية تقع دائما ولا تؤثر على العلاقات السنغالية الموريتانية، “وتتم معالجتها بحكمة” بحسب تعبير الوزير.

وكانت دورية من البحرية الموريتانية أطلقت النار على مركب سنغالي أثناء صيده في المياه الإقليمية الموريتانية ما تسبب في مقتل أحد ركابه، وأدى الحادث إلى خروج مظاهرات غاضبة في مدينة سينلوي، استهدفت ممتلكات بعض التجار الموريتانيين.