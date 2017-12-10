موريتانيا تعبر عن رغبتها في التعاون مع بوركينافاسو





قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الأحد إن بلاده حريصة على تعزيز علاقات التعاون التي تجمعا مع جمهورية بوركينا فاسو.





وأضاف ولد عبد العزيز خلال برقية تهنئة بعثها لرئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابورى بمناسبة عيد بلاده الوطني، "إن الاحتفال بالعيد الوطني لبوركينا افاسو، يمنحني فرصة سعيدة لأوجه لكم أحر تهانئي وأطيب تمنياتي بالتقدم للشعب البوركينابي الشقيق".





وأكد الرئيس الموريتاني "إرادته القوية" للعمل من أجل أن تنمو وتتعزز علاقات التعاون التي تجمع بين موريتانيا وجمهورية بوركينا فاسو.

