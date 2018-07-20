موريتانيا تعرض في جنيف تقريرها حول مناهضة التعذيب

يعرض وفد حكومي موريتاني في العاصمة السويسرية جنيف، تقرير موريتانيا حول الإجراءات التي اعتمدتها لمناهضة التعذيب.

وتقدم موريتانيا تقريرها حول مناهضة التعذيب، في إطار الدورة الرابعة والستين للجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب التي ستنطلق اشغالها يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

يترأس الوفد الموريتاني المفوض المكلف بحقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني محمد الامين ولد سيدي، يرافقه مستشار الوزير الأول المكلف بالإتصال ومدير حقوق الانسان بالمفوضية، اضافة الى ممثلين عن القطاعات المعنية.