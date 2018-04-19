موريتانيا تعزي جنوب أفريقيا في “زولا تمبا اسكويبا”

قدم وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، محمد الأمين ولد الشيخ، اليوم الخميس بنواكشوط، التعازي لجنوب أفريقيا، في وفاة زولا تمبا اسكويبا، الوزير السابق، والعضو في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

وكتب الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية في سجل التعازي بسفارة جنوب أفريقيا بنواكشوط، “تلقينا ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة زولاتمبا اسكويبا الوزير السابق والعضو المناضل في حزب المؤتمرالوطني الأفريقي يوم 11 ابريل الجاري.

وأضاف الوزير الموريتاني، “بهذه المناسبة الأليمة نتقدم باسم فخامة رئيس الجمهورية وباسم الحكومة والشعب الموريتانيين إلى رئيس وحكومة وشعب جنوب أفريقيا الصديق بأحر التعازي وأخلص المواساة راجين للجميع الصبر والسلوان” .