موريتانيا تعزي في ضحايا “الأهواز” الإيرانية

قدمت موريتانيا، اليوم الأربعاء، تعازيها للجمهورية الإيرانية في ضحايا الهجوم الذي وقع بمدينة الأهواز السبت الماضي.

وقال الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، محمد الأمين ولد الشيخ، إن بلاده تلقت “ببالغ الحزن والأسى نبأ الهجوم الإرهابي الغاشم، الذي وقع يوم السبت 22 سبتمبر في مدينة الأهواز الايرانية، والذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى”.

وأضاف ولد الشيخ خلال تعزية كتبها في سجل التعازي المفتوح بمقر السفارة الإيرانية في نواكشوط، أن موريتانيا حكومة وشعبا تتقدم إلى “الشعب الإيراني الشقيق، والى ذوي الضحايا، بأحر التعازي وأعظم المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يشفي الجرحى.”

وتعرضت مسيرة استعراضية للحرس الثوري الإيراني في الأحواز، السبت الماضي، لهجوم مسلح أسفر عن مقتل 29 شخصا على الأقل وإصابة نحو 70 آخرين.