موريتانيا تعزي في ضحايا تحطم الطائرة الجزائرية

عزى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم الأربعاء الرئيس والشعب الجزائريين في ضحايا تحطم طائرة نقل تابعة للجيش الجزائري.

وقال ولد عبد العزيز خلال برقية تعزية بعث بها للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه، “تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ تحطم طائرة نقل تابعة للجيش الشعبي الجزائري وراح ضحيته العديد من الضحايا”.

وأضاف الرئيس الموريتاني “إننا إذ نعرب لفخامتكم وللشعب الجزائري الشقيق عن خالص التعازي والمواساة، نتضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمد ضحايا هذه الكارثة الأليمة برحمته الواسعة وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان”.

وتحطمت طائرة نقل عسكرية جزائرية، صباح اليوم الأربعاء، قتل فيها 257 شخصا أغلبهم عسكريون، ومن ضمنهم 26 من أعضاء جبهة البوليساريو.