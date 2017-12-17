موريتانيا تعلن استضافتها لاجتماع المكتب التنفيذي ل"فيفا"

أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم ، اليوم الأحد احتضان موريتانيا لاجتماع المكتب التنفيذي للفيفا، في شهر فبراير المقبل، على هامش اجتماع دولي، سيحضره العديد من قادة اتحادات كرة القدم في العالم.



وأكد الاتحاد الموريتاني، في بيان فى على صفحته الرسمية فى "الفيسبوك" ، أن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وعددًا كبيرًا من قادة الاتحادات الكروية، يمثلون أكثر من 30 دولة، سوف يحضرون لنواكشوط، لمناقشة العديد من المواضيع، التي تخص كرة القدم، وتطويرها على مستوى العالم.



وأشار البيان إلى أن نواكشوط، ستكون ثالث مدينة إفريقية في التاريخ، تستضيف هذا الاجتماع، بعد جوهانسبرغ الجنوب إفريقية، وأديس أبابا، عاصمة إثيوبيا.