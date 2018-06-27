موريتانيا تعلن جاهزيتها لاستضافة القمة الأفريقية

أعلن وزير التجهيز والنقل الموريتاني، رئيس اللجنة الوزارية للتحضير للقمة الأفريقية في دورتها العادية الـ 31، محمد عبد الله ولد أوداع، جاهزية موريتانيا لاستضافة القمة، مؤكدا ما سماه “اتخاذ موريتانيا لكافة الإجراءات لإنجاح هذا الموعد”.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للقمة الأفريقية، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء (الوكالة الرسمية)، إن اللجنة باشرت أعمالها فور تكليفها بالتحضير للقمة، “حيث شكلت سبع لجان فرعية هي على التوالي لجنة الاستقبال والضيافة، ولجنة النقل واللوجستيك، ولجنة الأمن، ولجنة الاتصال والإعلام، ولجنة الثقافة، ولجنة مكلفة بالصحة وأخرى مكلفة بالحدث الموازي المتمثل في تخليد مئوية الرئيس الراحل نيلسون مانديلا”.

وأكد ولد أداع اكتمال تحضيرات القمة الأفريقية في الوقت المحدد، مضيفا “الجانب الأهم فيها تمثل في بناء مركز المرابطون الدولي للمؤتمرات الذي مثل قرار إقامته وتنفيذه تحديا كبيرا، ثبت موريتانيا اليوم للمشاركين في القمة قدرتها على رفعه حيث اكتمل بناء هذا الصرح بالمواصفات الفنية المتبعة في المراكز الدولية للمؤتمرات” حسب تعبير الوزير.

وأضاف الوزير الموريتاني أن رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز ألزم لجنة التحضير للقمة باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بأن تكون القمة ناجحة بامتياز، “وأن تخلد قمة نواكشوط في ذكريات تاريخ القمم الأفريقية التي تنظم خارج أديس بابا، واللجنة باشرت العمل عبر خطط الاستقبال والضيافة وتحضير الفنادق والإقامات الرئيسية مرورا بتحضير النقل إضافة إلى مختلف المجالات الموكلة للجنة”.