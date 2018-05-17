موريتانيا.. تعليق الحكومة على تفتيش منزل ولد بوعماتو

قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ اليوم الخميس إن ملف رجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو موجود لدى القضاء وهو “الذي يعنى به وله أن يأخذ الإجراءات التي تساعده في سير عملية العدالة” .

جاء ذلك خلال رد للوزير على سؤال عن الغرض من تفتيش إدارة الأمن لمنزل رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو ، مشيرا إلى أن الملف لايزال عند القضاء.

وقال محامو رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو ومساعده محمد ولد الدباغ، فى بيان سابق لهم إن النظام الحاكم في موريتانيا يسعى لإصدار مذكرات توقيف دولية جديدة، بعد مذكرات سبق أن صدرت في سبتمبر من العام المماضي، ومن المحتمل أن ترفضها الانتربول.

وأوضح المحامون في بيان صحفي تلقت « صحراء ميديا » نسخة منه، أن لجنة من الانتربول تعكف على تحليل ومراجعة مذكرات التوقيف الدولية التي أصدرتها السلطات الموريتانية في حق رجل الأعمال ومساعده، ورجح المحامون إمكانية « رفضها ».

وأشار المحامون إلى أن عمليات التفتيش التي استهدفت مؤخراً منازل ومقرات بعض المؤسسات التابعة لرجل الأعمال، واستجواب مقربين منه، كلها تدخل في سياق « إجراء جديد » مستقل عن التحقيق السابق.