موريتانيا تعمل على تطوير علاقاتها مع الصين

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأحد، اهتمامه بالعمل على تطوير علاقات التعاون بين بلاده وجمهورية الصين الشعبية.

وقال ولد عبد العزيز، في برقية بعثها للرئيس الصيني، شي جين بينغ ، إنه حريص على تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا والصين، “خدمة لمصالح شعبينا الصديقين”.

وجاء في برقية ولد عبد العزيز التي بعثها بمناسبة اليوم الوطني الصيني، “بمناسبة احتفال جمهورية الصين الشعبية بعيدها الوطني، يسرني أن أعبر لفخامتكم عن أحر التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والعافية وبالمزيد من التقدم والرخاء للشعب الصيني الصديق”.