موريتانيا تعيش أسبوعا بلا صحافة ورقية



تعيش موريتانيا، منذ أسبوع من دون صحافة ورقية، بسبب أزمة في ورق السحب لدى المطبعة الوطنية.



واقتصر سحب الصحب من المطبعة الرسمية الوحيدة فى البلاد على صحيفتي (الشعب) و(أرويزون) الرسميتين.



واعتذرت المطبعة للقائمين على الصحف الورقية عن طبع صحفهم، بسبب عجزها عن توفير ورق السحب، بسبب أزمة مالية أخرت رواتل عمال المؤسسة خلال الأشهر الماضية.



وتصدر فى موريتانيا بانتظام عشر صحف ورقية، فيما تعد العناوين الورقية المرخصة العاجزة عن الصدور بالعشرات.



وتحصل المطبعة سنويا على عشرات ملايين الأوقية من الدعم المخصص للصحافة المستقلة في موريتانيا.

