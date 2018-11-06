موريتانيا.. تعيينات على رأس المؤسسة العسكرية

أعلن اليوم الثلاثاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط أنه بموجب مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية فقد تم تعيين الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين، قائداً للأركان العامة للجيوش.

كما تم تعيين اللواء البحري إسلكو ولد الشيخ الولي، قائداً للأركان العامة للجيوش المساعد، والعقيد البحري أحمد سعيد بن عوف، قائداً لأركان البحرية.

وبموجب ذات المرسوم تم تعيين اللواء حبيب الله النهاه أحمدو، مفتشاً عاماً للقوات المسلحة وقوات الأمن.

وتأتي هذه التعيينات على رأس المؤسسة العسكرية بعد أسبوع على تعيين الفريق محمد ولد الغزواني وزيراً للدفاع في الحكومة الجديدة.