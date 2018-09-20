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موريتانيا.. تعيينات فى الخارجية والبيطرة والشباب
اتخذ مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الخميس إجراءات فى وزارات الخارجية ، و البيطرة و الشباب والرياضة .
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
الإدارة المركزية
مديرية التشريفات
المدير: أحمدو ولد احمد بيبات الملقب بشير، مستشار شؤون خارجية، مستشار درجة ثانية بأديس أبابا سابقا
مديرية المصادر البشرية
المديرة: عيشة منت مصطفى، المديرة المساعدة لنفس المديرية سابقا
المديرة المساعدة: ساليماتا ديا، مستشارة شؤون خارجية، رئيسة مصلحة بنفس الإدارة سابقا
مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات
المدير المساعد: سيد أحمد ولد لباب ولد ديدي، مستشار شؤون خارجية.
مديرية الشؤون المالية
المدير المساعد: محمد المخطار ولد بداه.
وزارة الصيد والاقتصاد البحري
ديوان الوزير
مستشار مكلف بالرقابة: المقدم البحري مصطفى ولد معلوم
المؤسسات العمومية
خفر السواحل موريتانيا
القائد: العقيد البحري محمدو ولد عبد الرحمن.
وزارة البيطرة
المؤسسات العمومية
الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان
المدير العام:محمد ولد محمد أسكر، حاصل على شهادة ماستر 2 في الإدارة والتسيير العمومي.
وزارة الشباب والرياضة
ديوان الوزير
المفتشية العامة
المفتش العام: السيد زيدان سيداتي الزين، أستاذ بالمعهد العالي للشباب والرياضة سابقا
المؤسسات العمومية
المعهد العالي للشباب والرياضة
المدير: السيد سيدي محمد ولد محمد الطالب، منسق البرنامج الوطني لتنمية الشباب والترفيه سابقا
المدير المساعد: السيد جا محمود بوكوم، المفتش العام سابقا
البرنامج الوطني لتنمية الشباب والترفيه
المنسق الوطني: السيد محمد ولد المصطفي، المدير المساعد للمعهد العالي للشباب والرياضة سابقا .