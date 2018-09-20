موريتانيا.. تعيينات فى الخارجية والبيطرة والشباب

اتخذ مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الخميس إجراءات فى وزارات الخارجية ، و البيطرة و الشباب والرياضة .

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

الإدارة المركزية

مديرية التشريفات

المدير: أحمدو ولد احمد بيبات الملقب بشير، مستشار شؤون خارجية، مستشار درجة ثانية بأديس أبابا سابقا

مديرية المصادر البشرية

المديرة: عيشة منت مصطفى، المديرة المساعدة لنفس المديرية سابقا

المديرة المساعدة: ساليماتا ديا، مستشارة شؤون خارجية، رئيسة مصلحة بنفس الإدارة سابقا

مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات

المدير المساعد: سيد أحمد ولد لباب ولد ديدي، مستشار شؤون خارجية.

مديرية الشؤون المالية

المدير المساعد: محمد المخطار ولد بداه.

وزارة الصيد والاقتصاد البحري

ديوان الوزير

مستشار مكلف بالرقابة: المقدم البحري مصطفى ولد معلوم

المؤسسات العمومية

خفر السواحل موريتانيا

القائد: العقيد البحري محمدو ولد عبد الرحمن.

وزارة البيطرة

المؤسسات العمومية

الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان

المدير العام:محمد ولد محمد أسكر، حاصل على شهادة ماستر 2 في الإدارة والتسيير العمومي.

وزارة الشباب والرياضة

ديوان الوزير

المفتشية العامة

المفتش العام: السيد زيدان سيداتي الزين، أستاذ بالمعهد العالي للشباب والرياضة سابقا

المؤسسات العمومية

المعهد العالي للشباب والرياضة

المدير: السيد سيدي محمد ولد محمد الطالب، منسق البرنامج الوطني لتنمية الشباب والترفيه سابقا

المدير المساعد: السيد جا محمود بوكوم، المفتش العام سابقا

البرنامج الوطني لتنمية الشباب والترفيه

المنسق الوطني: السيد محمد ولد المصطفي، المدير المساعد للمعهد العالي للشباب والرياضة سابقا .