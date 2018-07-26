أخبار

موريتانيا.. تعيينات فى الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 1 دقيقة
0

 

 

 

اتخذ مجلس الوزراء اليوم الخميس إجراءات خصوصية فى الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي :

 

 

ديوان الوزير

 

مستشار مكلف بالتأمينات: با آدما موسى، مدير مراقبة التأمينات سابقا

 

الإدارة المركزية

 

مديرية مراقبة التأمينات

 

المدير: الناجي سيدي بونا، المدير المساعد للنفقات المشتركة سابقا.

 

المدير المساعد: لفقيه أحمد الهادي بابيه، إطار بوزارة الداخلية واللامركزية سابقا.

 

مديرية النفقات المشتركة

 

المدير المساعد: السالك جلال، مدير مساعد المتابعة والتقييم بوزارة الاقتصاد والمالية سابقا.

اظهر المزيد
Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

مقالات ذات صلة

منذ 27 دقيقة
35

موريتانيا.. « البوليساريو » تعتقل مختطفي نجل عمدة افديرك

منذ 1 ساعة
19

موريتانيا.. اختتام الدورة البرلمانية العادية الثلاثاء القادم

منذ 5 ساعات
193

مالي.. مسلحون يغلقون “تمبكتو” احتجاجا على الوضع الأمني

منذ 5 ساعات
273

حزب”تواصل” : شخصيات نافذة فى موريتانيا تسعى للتأثير على الناخبين