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موريتانيا.. تعيينات فى الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية
اتخذ مجلس الوزراء اليوم الخميس إجراءات خصوصية فى الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي :
ديوان الوزير
مستشار مكلف بالتأمينات: با آدما موسى، مدير مراقبة التأمينات سابقا
الإدارة المركزية
مديرية مراقبة التأمينات
المدير: الناجي سيدي بونا، المدير المساعد للنفقات المشتركة سابقا.
المدير المساعد: لفقيه أحمد الهادي بابيه، إطار بوزارة الداخلية واللامركزية سابقا.
مديرية النفقات المشتركة
المدير المساعد: السالك جلال، مدير مساعد المتابعة والتقييم بوزارة الاقتصاد والمالية سابقا.