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موريتانيا .. تعيينات فى وزارتي الإسكان و الأمانة العامة للحكومة
اتخذ مجلس الوزراء اليوم الخميس عدة إجراءات فى وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي و الأمانة العامة للحكومة .
ففى وزارة الإسكان و الاستصلاح الترابي اتخذ المجلس الإجراءات التالية :
الإدارة المركزية
المديرية العامة للإسكان والعمران
المدير العام المساعد: يحيى كان، حاصل على شهادة ماستر في النجاعة الطاقية.
الوزارة الأمانة العامة للحكومة
الإدارة المركزية
المديرية العامة للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية
مديرية الدراسات والتقنين والتوثيق القانوني
المدير: عبد الرحمن محمد عبد الله المزضف، رئيس مصلحة التدقيق بالمديرية العامة للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية سابقا.
مديرية الترجمة
المدير: عبدي ولد خليفة، مدير الدراسات والتوثيق القانوني بالمديرية العامة للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية سابقا.
مكتب التنظيم والمناهج
المنسق: محمد الامين ولد أحمدو، مدير الترجمة بالمديرية العامة للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية سابقا، خلفا لجيبي صو الذي استفاد من حقه في التقاعد.