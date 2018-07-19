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موريتانيا .. تعيينات فى وزارتي الإسكان و الأمانة العامة للحكومة

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 1 دقيقة
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اتخذ مجلس الوزراء اليوم الخميس عدة إجراءات فى وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي و الأمانة العامة للحكومة .

ففى وزارة الإسكان و الاستصلاح الترابي اتخذ المجلس الإجراءات التالية :

الإدارة المركزية

المديرية العامة للإسكان والعمران

المدير العام المساعد: يحيى كان، حاصل على شهادة ماستر في النجاعة الطاقية.

الوزارة الأمانة العامة للحكومة

الإدارة المركزية

المديرية العامة للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية

مديرية الدراسات والتقنين والتوثيق القانوني

المدير: عبد الرحمن محمد عبد الله المزضف، رئيس مصلحة التدقيق بالمديرية العامة للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية سابقا.

مديرية الترجمة

المدير: عبدي ولد خليفة، مدير الدراسات والتوثيق القانوني بالمديرية العامة للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية سابقا.

مكتب التنظيم والمناهج

المنسق: محمد الامين ولد أحمدو، مدير الترجمة بالمديرية العامة للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية سابقا، خلفا لجيبي صو الذي استفاد من حقه في التقاعد.

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

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