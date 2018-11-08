موريتانيا.. تعيينات في وزارة الاقتصاد والداخلية

اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس عدة إجراءات خصوصية شملت تعيينات في وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية واللامركزية.

وجاءت هذه الإجراءات الخصوصية على النحو التالي:

وزارة الداخلية واللامركزية

الإدارة المركزية

ولاية الترارزة

مقاطعة كرمسين

مركز انجاكو

رئيس المركز: الرائد الحاج احمد حدمين حبيب

وزارة الاقتصاد والمالية

الإدارة المركزية

المديرية العامة للسياسات واستراتيجيات التنمية

المدير العام: عباس سيلا، المدير العام للاستثمار العمومي والتعاون الاقتصادي سابقا.

المدير العام المساعد: اعلي أوديكة، مدير المتابعة والتقييم في المديرية العامة للدراسات والإصلاحات والمتابعة والتقييم مكان محمد يحي ولد الطالب احمد المنتخب نائبا في الجمعية الوطنية.

المديرية العامة للدارسات والإصلاحات والمتابعة والتقييم

مديرية المتابعة والتقييم

المدير: يحي محمد فال، إداري من السلك المالي، رئيس قسم الصيانة في المديرية العامة للضرائب سابقا.

المديرية العامة للاستثمار العمومي والتعاون الاقتصادي

المديرة العامة: ميمونة بنت احمد سالم، المديرة العامة للسياسات واستراتيجيات التنمية سابقا.

المديرية العامة لترقية القطاع الخاص

المدير العام: حبيب الله ولد محمد احمد، مكلف بمهمة في وزارة الاقتصاد والمالية سابقا.

الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية

ديوان الوزير

المستشار المكلف بالشؤون الجبائية والجمركية: مختار كاكيه، المدير العام لترقية القطاع الخاص سابقا.