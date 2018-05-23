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موريتانيا.. تعيينات في وزارة الخارجية

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 15 دقيقة
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أجرت وزارة الخارجية الموريتانية، اليوم الأربعاء، عدة تعيينات في البعثات الدبلوماسية، شملت مجموعة من المستشارين في سفارات موريتانية بالخارج.

وقالت مصادر خاصة لـ”صحرا ميديا” إن وزارة الخارجية عينت مستشارين أولين بسفارات موريتانيا في لندن، وواشنطن، ونيويور.

وأضافت المصادر أن الوزارة عينت، الشيخ آب ولد الطيب، والعالم ولد حمزة، ومدير تشريفات وزارة الخارجية سابقا، محمد ولد عبد العزيز مستشارين أولين في لندن، وعينت احمد ولد الشيخ البو، واحمد ولد المختار النش في نيويور، فيما عينت، هارونا اتراوري، محمد ولد محمد عبد الرحمن مستشارين بسفارة موريتانيا بواشنطن.

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Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

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