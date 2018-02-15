موريتانيا.. تعيينات في وزارتي النفط والعلاقات مع البرلمان

أجرت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس، عدة تعييات في بعض المناصب الحكومية، شملت وزارتي النفط والعلاقات مع البرلمان.

وبحسب ما جاء في البيان الحكومي، فإنه قد تم تعيين سلاما ولد سلاما ولد الحافظ، مديراً مساعداً في مديرية متابعة المشاريع البيئية في وزارة النفط والطاقة والمعادن.

كما تم تعيين محمد الأمين ولد افكو مكلفاً بمهمة في ديوان وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والشيخ التيجاني ولد باب مديراً في مديرية تنمية السمعي البصري.