   
صحراء ميديا Sahara Media

موريتانيا: تعيينات واسعة في وزارة الصحة


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 21 ديسمبر 2017 - 18:05



موريتانيا: تعيينات واسعة في وزارة الصحة

 

أجرى مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الخميس تعيينات واسعة في وزارة الصحة حيث عين المجلس لبروفسور الشيخ باي ولد مَخيطرات مفتشا عاما للوزارة، ومحمد الأمين ولد سيدي مديرا لمستشفي  بوكي، وابراهيم ولد احمد مديرا لمستشفي اكجوجت، ومحمد عالي ولد بونه مختار مديرا مساعدا لمستشفي زايد.


وعين مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي عبد القادر ولد احمد، وسيدينا ولد غزواني مستشارين لوزير الصحة، ومحمد الأمين ولد خيري مديرا للصحة بولاية انواكشوط الجنوبية


فيما عين المجلس أمينا منت احمد لولي مديرة للوقاية الصحي، والدكتور محمد ولد ودادي مديرا لمدرسة كيفة، وتانديا مديرا لمدرسة النعمة.



الكلمات المفتاحية : تعيينات, حكومة, وزارة الصحة
 
تويتر
بعد نهاية مؤتمره.. شكر للجميع https://t.co/Nz6NDJPhfP
جميل منصور في خطاب مؤتمر حزبه: https://t.co/SAqRcvn9Db
فيسبوك
الأكــثر قراءة

البنك المركزي يحدد تاريخ انتهاء التعامل بالعملة القديمة

موريتانيا: انتحار طالبة في الجامعة اللبنانية الحرة

وزير العدل الجديد يبدأ بتجريد الأمين العام من مهامه

موريتانيا: تعديل وزاري جزئي يطيح بوزير العدل

موريتانيا: وزير يتحدث عن صندوق أسود للمخبرين والنواب

موريتانيا: خروج وزير العدل من الحكومة.. إقالة أم استقالة

 
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة