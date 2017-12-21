موريتانيا: تعيينات واسعة في وزارة الصحة





أجرى مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الخميس تعيينات واسعة في وزارة الصحة حيث عين المجلس لبروفسور الشيخ باي ولد مَخيطرات مفتشا عاما للوزارة، ومحمد الأمين ولد سيدي مديرا لمستشفي بوكي، وابراهيم ولد احمد مديرا لمستشفي اكجوجت، ومحمد عالي ولد بونه مختار مديرا مساعدا لمستشفي زايد.





وعين مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي عبد القادر ولد احمد، وسيدينا ولد غزواني مستشارين لوزير الصحة، ومحمد الأمين ولد خيري مديرا للصحة بولاية انواكشوط الجنوبية





فيما عين المجلس أمينا منت احمد لولي مديرة للوقاية الصحي، والدكتور محمد ولد ودادي مديرا لمدرسة كيفة، وتانديا مديرا لمدرسة النعمة.

