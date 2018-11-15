موريتانيا.. تعيين أمناء عامين جُدد لأربع وزارات

عينت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته اليوم الخميس، أمناء عامين جُدد لأربع وزارات.

وجاءت هذه التعيينات على النحو التالي:

وزارة الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة:

الأمانة العامة:

الأمين العام: أحمد ولد محمد محمود ولد الديه، إداري مدني.

وزارة التنمية الريفية:

الأمانة العامة:

الأمين العام : أحمدو ولد أبوه

وزارة التهذيب الوطني والتكوين المهني

الأمانة العامة

الأمينة العامة: أمعيزيزة كربالي.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال

الأمانة العامة

الأمينة العامة: عيساتا ديالو.