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موريتانيا.. تعيين أمناء عامين جُدد لأربع وزارات

Cheikh Med Horma منذ 4 ساعات
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عينت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته اليوم الخميس، أمناء عامين جُدد لأربع وزارات.

وجاءت هذه التعيينات على النحو التالي:

وزارة الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة:

الأمانة العامة:

الأمين العام: أحمد ولد محمد محمود ولد الديه، إداري مدني.

وزارة التنمية الريفية:

الأمانة العامة:

الأمين العام : أحمدو ولد أبوه

وزارة التهذيب الوطني والتكوين المهني

الأمانة العامة

الأمينة العامة: أمعيزيزة كربالي.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال

الأمانة العامة

الأمينة العامة: عيساتا ديالو.

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Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

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