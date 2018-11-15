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موريتانيا.. تعيين أمناء عامين جُدد لأربع وزارات
عينت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته اليوم الخميس، أمناء عامين جُدد لأربع وزارات.
وجاءت هذه التعيينات على النحو التالي:
وزارة الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة:
الأمانة العامة:
الأمين العام: أحمد ولد محمد محمود ولد الديه، إداري مدني.
وزارة التنمية الريفية:
الأمانة العامة:
الأمين العام : أحمدو ولد أبوه
وزارة التهذيب الوطني والتكوين المهني
الأمانة العامة
الأمينة العامة: أمعيزيزة كربالي.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال
الأمانة العامة
الأمينة العامة: عيساتا ديالو.