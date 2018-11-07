موريتانيا.. تعيين سفراء جدد في دول مختلفة

أفادت مصادر خاصة لـ”صحراء ميديا”، مساء اليوم الأربعاء، أنه قد تم تعيين عدد من السفراء في دول مختلفة.

وجاءت ذلك خلال تعديلات في السلك الدبلوماسي الموريتاني شملت سفارات في عدد من الدول، في إفريقيا وآسيا.

وقالت المصادر إن التعينات جاءت على النحول التالي:

النائب السابق محمد ولد محمدو الملقب ولد الليله سفيرا لموريتانيا في تونس.

– الوزيرة السابق فاطم فال بنت اصوينع سفيرة لموريتانيا في كوت ديفوار.

– السفير حامد ولد حاموني سفيرا لموريتانيا في موسكو.

– السفير محمد محمود ولد عبد الله ولد بيه سفيرا لموريتانيا في سلطة عمان.

– السفير الحسين ولد الديه سفيرا لموريتانيا في الخرطوم.

– الوزيرة السابقة سيسه بنت الشيخ ولد بيده سفيرة لموريتانيا في اليونسكو.