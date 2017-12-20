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موريتانيا: تعيين سفير جديد لدى المغرب


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 20 ديسمبر 2017 - 14:41



موريتانيا: تعيين سفير جديد لدى المغرب

أفادت مصادر خاصة لـ"صحراء ميديا" أنه قد تم تعيين الدبلوماسي الموريتاني محمد الأمين ولد أبي سفيراً لموريتانيا في المملكة المغربية، وذلك بعد سنوات من شغور هذا المنصب.
 
وسبق أن شغل ولد أبي منصب السفير في كل من النيجر والسنغال.
 


الكلمات المفتاحية : المغرب, دبلوماسية, سفير
 
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