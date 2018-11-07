موريتانيا.. الحكومة تقترح مديراً جديداً لـ « سنيم »

اقترحت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، تعيين حسّن ولد اعل مديراً عاماً جديداً للشركة الوطنية للصناعة والمناجم « سنيم »، وفق ما أكدته مصادر خاصة لـ « صحراء ميديا ».

وقالت هذه المصادر إن وزارة البترول والطاقة وجهت رسالة اليوم الأربعاء إلى مجلس إدارة الشركة تتضمن اقتراح الحكومة تعيين حسن ولد أعل مديرا عاما للشركة.

ومن المقرر أن ينعقد مجلس إدارة « سنيم » يوم غد الخميس في العاصمة الفرنسية باريس، لدراسة مقترح الحكومة بتعيين ولد حسن مديرا عاما للشركة.

ويرشح ولد أعل في هذا المنصب ليكون خلفا لمحمد سالم ولد البشير الذي قضي عدة سنوات مديرا للشركة المنجمية، قبل أن يتم تعيينه على رأس الحكومة الموريتانية مؤخرا.

ولم تكشف المصادر التي أوردت الخبر لـ « صحراء ميديا » عن الشخصية التي ستكلف بإدارة ميناء نواكشوط خلفاً لولد أعل.

وسبق لحسن ولد أعل أن تولي إدارة الشركة الموريتانية للطيران، كما شغل منصب وزير الصيد في إحدى حكومات الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.