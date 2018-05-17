موريتانيا تغرد خارج المائة الأفضل فى تصنيف “الفيفا”

احتل المنتخب الموريتاني لكرة القدم ” المرابطون”، المرتبة مائة وخمسة، في التصنيف الشهري للمنتخبات الصادر اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وجاء المنتخب الموريتاني لكرة القدم فى المرتبة 105 عالميا ، وهي نفس المرتبة التى احتل فى تصنيف الشهر الماضي.

ولم يشهد التصنيف العالمي للمنتخبات في نسخته الجديدة تغييرات كبيرة في ظل إقامة سبع مباريات فقط ، جميعها ودية، في الشهر الماضي.

وكان المنتخب الكويتي، الذي رفع عنه الإيقاف قبل شهور قليلة، هو صاحب أفضل قفزة في التصنيف الصادر اليوم سواء على مستوى النقاط أو الترتيب.

وارتفع رصيد المنتخب الكويتي في التصنيف بمقدار 38 نقطة ليقفز 16 مرتبة دفعة واحدة من المركز 176 إلى 160 بفضل الفوز على نظيره الفلسطيني 2 / صفر وديا، علما بأن الأخير تراجع 13 مرتبة في التصنيف ليكون صاحب أكبر تراجع سواء على مستوى المراكز أو النقاط حيث تقلص رصيده بمقدار 44 نقطة.

وتقدم المنتخب السعودي ثلاث مراتب إلى الأمام ليصبح في المركز 67 عالميا والخامس أسيويا لكنه ظل في المرتبة الخامسة عربيا خلف منتخبات تونس والمغرب ومصر والجزائر رغم تراجع الأخير مرتبتين إلى المركز 64 عالميا.

وحافظ المنتخب التونسي على صدارة المنتخبات العربية في التصنيف العالمي وحل في المرتبة 14 عالميا والأولى أفريقيا متفوقا على منتخبي السنغال (28) والكونغو الديمقراطية (38) فيما جاء المنتخب المغربي في المرتبة الرابعة أفريقيا والثانية عربيا وحل في المركز 42 عالميا دون تغيير عن النسخة الماضية من التصنيف.

كما حافظ المنتخب المصري (أحفاد الفراعنة) على موقعه في المركز 46 عالميا والمرتبة الخامسة أفريقيا والثالثة عربيا وجاء المنتخب الجزائري في المرتبة الرابعة عربيا والمركز 64 عالميا.

وكانت باقي المراكز للمنتخبات العربية في التصنيف العالمي على الترتيب من نصيب سوريا (76) والإمارات (81) ولبنان (82) وعمان (87) والعراق (91وفلسطين (96) وليبيا (100) وقطر (101) وموريتانيا (105) والبحرين (116) والأردن (118) واليمن (124) والسودان (126) والكويت (160) وجيبوتي (198) والصومال (207) .

ولم تشهد المراكز ال50 الأولى في التصنيف سوى ثلاثة تغييرات كانت جميعها في المراكز من 48 إلى 50 .

وحافظت منتخبات ألمانيا بطل العالم والبرازيل وبلجيكا على مواقعها في المراكز الثلاثة الأولى.