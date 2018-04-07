أثارت تصريحات محمد ولد مولود، الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، حول حملة انتساب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، غضب سيدي محمد ولد محم، رئيس الحزب الحاكم.

ولد محم كتب على موقع التواصل الاجتماعي « تويتر » تغريدة غاضبة انتقد فيها بشدة ولد مولود، وقال: « لن ننزل بمستوى الخطاب السياسي إلى حيث وصل اليوم الرئيس محمد ولد مولود ».

وكان ولد مولود قد انتقد بشدة الحزب الحاكم واتهمه بالتورط في عمليات تزوير وابتزاز في حملة الانتساب إلى صفوفه، واعتبر أن الحزب الحاكم يتمرن على التزوير قبل الانتخابات.

وقال ولد محم في تعليقه الغاضب: « نتفهم حنقه على جموع الموريتانيين وقد نبذوا بالعراء حزبه، واصطفوا صفوفا طويلة لينتسبوا لحزب الاتحاد بتفانٍ قل نظيره ».

وأضاف: « إنهم في نظره مجرد قطيع »، في إشارة إلى الراغبين في الانتساب للحزب الحاكم.

وختم ولد محم تغريدته بالقول: « أخي محمد أدعوك إلى الصُّلح مع الموريتانيين فهم أرفع وعيًا مما تتصور ».

وأصبح ولد محم في الفترة الأخيرة يتفاعل مع الأحداث الوطنية والسياسية عبر صفحته على « تويتر »، وهو الذي يعد من أكثر القادة السياسيين في موريتانيا تحفظاً في تعامله مع الإعلام، وأقلهم ظهوراً في المقابلات الصحفية.