موريتانيا.. تغييرات إقليمية في وزارة الداخلية

اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس إجراءات خصوصية في وزارة الداخلية و اللامركزية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي :

الإدارة الإقليمية:

ولاية العصابة:

مقاطعة كرو:

الحاكم: محمد سالم ولد بيلل، إداري، مستشار مكلف بالشؤون الإدارية والقانونية بولاية انواكشوط الجنوبية سابقا.

ولاية البراكنة:

الوالي: محمد الشيخ ولد سويدي، إداري مساعد، حاكم كرو سابقا.

ولاية تيرس زمور:

الوالي المساعد: أحمد ولد كبادي، إداري مساعد، بوزارة الداخلية و اللامركزية سابقا.

ولاية انواكشوط الجنوبية:

المستشار مكلف بالشؤون الإدارية والقانونية: نيانغ الشيخ تيجان آبو الوالي، إداري مساعد، بوزارة الداخلية و اللامركزية سابقا