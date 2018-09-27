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موريتانيا.. تغييرات إقليمية في وزارة الداخلية

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 1 دقيقة
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اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس إجراءات خصوصية في وزارة الداخلية و اللامركزية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي :

الإدارة الإقليمية:

ولاية العصابة:

مقاطعة كرو:

الحاكم: محمد سالم ولد بيلل، إداري، مستشار مكلف بالشؤون الإدارية والقانونية بولاية انواكشوط الجنوبية سابقا.

ولاية البراكنة:

الوالي: محمد الشيخ ولد سويدي، إداري مساعد، حاكم كرو سابقا.

ولاية تيرس زمور:

الوالي المساعد: أحمد ولد كبادي، إداري مساعد، بوزارة الداخلية و اللامركزية سابقا.

ولاية انواكشوط الجنوبية:

المستشار مكلف بالشؤون الإدارية والقانونية: نيانغ الشيخ تيجان آبو الوالي، إداري مساعد، بوزارة الداخلية و اللامركزية سابقا

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

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