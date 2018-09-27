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موريتانيا.. تغييرات إقليمية في وزارة الداخلية
اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس إجراءات خصوصية في وزارة الداخلية و اللامركزية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي :
الإدارة الإقليمية:
ولاية العصابة:
مقاطعة كرو:
الحاكم: محمد سالم ولد بيلل، إداري، مستشار مكلف بالشؤون الإدارية والقانونية بولاية انواكشوط الجنوبية سابقا.
ولاية البراكنة:
الوالي: محمد الشيخ ولد سويدي، إداري مساعد، حاكم كرو سابقا.
ولاية تيرس زمور:
الوالي المساعد: أحمد ولد كبادي، إداري مساعد، بوزارة الداخلية و اللامركزية سابقا.
ولاية انواكشوط الجنوبية:
المستشار مكلف بالشؤون الإدارية والقانونية: نيانغ الشيخ تيجان آبو الوالي، إداري مساعد، بوزارة الداخلية و اللامركزية سابقا