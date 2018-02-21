موريتانيا.. تغييرات واسعة في الإدارة الإقليمية

أجرى مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه الأسبوعي الذي انعقد استثنائياً، اليوم الأربعاء، تغييرات واسعة في الإدارة الإقليمية.

وأكدت مصادر خاصة لـ”صحراء ميديا” أن مجلس الوزراء عين خلال اجتماعه عددا من حكام المقاطعات والولاة المساعدين.

وجاءت التغييرات على النحو التالي: الأمانة ولد عالي، حاكم لمقاطعة أمرج؛ محمد محمود ولد محمد عبد الله، حاكم مقاطعة بنشاب، إيزيد بيه ولد أحمد الحاج، حاكم مقاطعة أوجفت، محمد محمود ولد شيخنا، حاكم مقاطعة النعم؛ محمد يحيى ولد الحسن، حاكم لمقاطعة كنكوصه؛

من جهة أخرى تم تعيين أحمدو ولد التراد ولد ناصر الدين، حاكما مساعدا لمقاطعة أوجفت؛ وبا أحمد عالي، والياً مساعداً لولاية نواكشوط الشمالية.

وجرى أيضاً تعيين محمد نوح ولد الشيخ إبراهيم، مستشاراً والي لولاية ولاية اترارزة.