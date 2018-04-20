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موريتانيا.. تفجير أطنان من الذخيرة الحية فى ضواحي “افديرك”

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 1 دقيقة
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فجر الجيش الموريتاني اليوم الجمعة ،أكثر من 4 أطنان من الذخيرة الحية ،قرب مرتفعات “آطوماي” فى ضواحي مدينة “افديرك” ،شمالي موريتاني .

وأشرفت السلطات الموريتانية على عملية تفجير الذخيرة ، التى تم جمعها ،من بقايا الرماية والتدريبات العسكرية ، وبعض الأسلحة المتبقية ،من فترة حرب موريتانيا مع “البوليساريو” .

وتمت عملية التفجير من أجل تأمين المنطقة ، التى ستستغلها شركة “تكامل” ، وهي شركة موريتانية-سعودية، وسيتم بالقرب من المنطقة تدشين المصنع .

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

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