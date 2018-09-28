موريتانيا تفوز باستضافة كأس إفريقيا تحت 20 عاما

أعلن اليوم الجمعة في جمهورية مصر العربية، عن فوز موريتانيا باستضافه كأس إفريقيا للشباب أقل من 20 عاما، المقرر تنظيمها خلال العام 2021.

وجاءت المصادقة على طلب مورريتانيا لاستضافة البطولة الإفريقية، خلال اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” خلال دورته المنعقدة اليوم في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وأكدت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الخبر، مشيرة إلى أنها ستكون المرة الأولي التي تستضيف فيها موريتانيا هذه البطولة.

ويعقد المكتب التنفيذي “للكاف” اجتماعاته في مدينة شرم الشيخ، في إطار التحضير للجمعية العمومية للاتحاد، التي ستحتضنها المدينة ذاتها خلال الأيام المقبلة.