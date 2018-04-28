موريتانيا.. تقديم ديوان جديد للشاعرة باتة بنت البراء

نظم بيت الشعر بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، مساء أمس الجمعة، أمسية شعرية لتقديم ديوان “مدى حرفين” للشاعرة باتة بنت البراء.

وحضر الأمسية المنظمة تحت شعار “الشعر.. هو أن تتحدث باته”، عدد من الكتاب والشعراء، والإعلاميين، والسياسيين الموريتانيين.

وقال عبد الله السيد مدير بيت الشعر بنواكشوط، إن الأمسية الشعرية، تأتي لتسلط الضوء على ديوان “مدى حرفين” الصادر مؤخرا عن دائرة الثقافة بالشارقة ضمن “سلسلة إبداعات عربية”.

وأضاف ولد السيد، أن الاحتفاء بديوان “مدى حرفين” عبر قراءتين نقديتين، وإلقاءات شعرية، وشهادات من كبار الشخصيات الثقافية والإبداعية، هو استحضار للتجربة الشعرية الموريتانية المعاصرة في تجلياتها المختلفة.