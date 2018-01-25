موريتانيا: تقطيع إدراي يحول بنشاب وكوري إلى مقاطعات

قالت مصادر خاصة لصحراء ميديا اليوم الخميس إن مجلس الوزراء الموريتاني أجرى تقطيعا إداريا جديدا فى ولايتي إينشيري، وكيديماغا.

وحول المجلس بموجب التقطيع الجديد المركز الإداري بنشاب إلى مقاطعة فى ولاية إينشيري شمالي موريتانيا.

كما قرر المجلس تحويل محيجرات الواقع شمال نواكشوط، إلى مركز إداري يتبع إداريا لمقاطعة بنشاب الجديدة.

وفى اجتماعه الأسبوعي حول مجلس الوزاري مركز گوري الإداري إلى مقاطعة ضمن ولاية كيدي ماغا جنوبي موريتانيا.

وأقر المجلس ضمن التقطيع الإداري الجديد تحويل بلدتي لحرش، والتاشوط إلي مركزين إداريين تابعين لمقاطعة ولد ينجه فى ولاية كيديماغه.