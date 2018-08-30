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موريتانيا تقيم علاقات دبلوماسية مع ايسلندا

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 1 دقيقة
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قدم السفير الموريتاني في دولة ايسلندا عبد الله الناجي ولد كبد، أوراق اعتماده للرئيس الايسلندي جودني ثورلاسيوس جوهانسون، باعتباره سفيرا فوق العادة وكامل السلطة للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى جمهورية أيسلندا، مقيما في بروكسل .

ويعتبر ولد كبد أول سفير موريتاني في هذه الدولة الأوروبية، الواقعة في جزر في المحيط الأطلسي، والبالغ تعداد سكانها 320,000 نسمة.

وبعد حفل تقديم أوراق الإعتماد، خص رئيس جمهورية أيسلندا السفير الموريتاني بلقاء  ناقشا خلالها الطرق والوسائل المتاحة لتطوير العلاقات الثنائية من أجل التعاون، وكذا القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

 

 

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

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