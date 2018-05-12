موريتانيا تكون الأئمة حول الصلاة وأساليب الخطابة

اطلقت وزارة الشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي اليوم السبت، دورة تكوينية لصالح عدد من الأئمة في ولاية تكانت، وسط موريتانيا، حول أحكام الصلاة وفنون الخطابة.

وقال وزير الشؤون الاسلامية والتعليم الاصلي احمد ولد اهل داوود في كلمة بالمناسبة، إن تنظيم هذه الورشة، يدخل في اطار سلسلة من الملتقيات ينظمها القطاع، بالتعاون مع رابطة الأئمة في كافة ولايات الوطن.

واشار الى ان هذه الملتقيات ترمي الى اثراء معارف الائمة، في مجال احكام الصلاة، واساليب للخطابة، خدمة للتعليم وارشادا للمجتمع، والسير بالشباب الى جادة الصواب .

وطالب ولد أهل داوود، المشاركين بالاستفادة القصوى من ما يقدم من عروض ومحاضرات، في هذا الملتقى التكويني الذي يدوم يومين .

ويستفيد من هذا التكوين اربعون إماما من مختلف مدن ولاية تكانت، وقد تابعوا محاضرتين، الاولى حول احكام الصلاة القاها محمد الامين ولد الطالب يوسف، والثانية حول اساليب الخطابة القاها محمد الامين ولد سيدي الخليل