موريتانيا.. تكوين في مجال تطوير التعليم الأصلي

أعلن اليوم الاثنين في نواكشوط، عن تخرج أول دفعة في مجال تطوير التعليم الأصلي في موريتانيا، تم تكوينها بالتعاون بين وزارة الشؤون الإسلامية والإيسيسكو.

وقد تلقت هذه الدفعة التي تتكون من 35 شخصا، على مدى تسعة أشهر تكوينا حول مناهج تدريس التعليم الأصلي، تؤهلهم للتدريس في المحاظر ،من أجل تحقيق التكامل بين التعليمين النظامي والمحظري.

وقال مدير مركز الإيسيسكو التربوي الاقليمي بنواكشوط ، محمد سيد أحمد فال الوداني، أن هذه الدورة التجريبية ستشكل رافعة لمعارف المشاركين على، اختلاف مشاربهم وتخصصاتهم .

وأضاف أن تخرج هذه الدفعة الاولى في مجال تطوير التعليم الاصلي، يمثل البداية الفعلية لنشاطات هذا المركز الناشئ فى موريتانيا والمتواجد الآن في سبع دول.