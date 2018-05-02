موريتانيا.. تكوين قضاة على ملفات الهجرة والاتجار بالبشر

نظمت وزارة العدل الموريتانية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء، بنواكشوط، ورشة لصالح مجموعة من القضاة، للتكوين على استراتيجيات التحقيق، وفنيات المحاكمة في القضايا المتعلقة بالهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

ويتابع المشاركون في الورشة مجموعة من العروض والمداخلات، تتعلق بالإطار القانوني الوطني والدولي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وجرائم الاتجار بالبشر، وتحليل وتقييم المفاهيم الأساسية لهذه الجرائم، ومسؤولية الدول في مكافحتها، والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا المجال.

وقال مدير المصادر البشرية، بوزارة العدل، القاضي لعباد ولد القاسم، خلال افتتاح الورشة، إن هذا التكوين يدخل في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى تعزيز وترقية أداء كوادر القطاع، وتزويد القضاة بالمهارات العلمية والفنية المطلوبة، “التي من شأنها أن تساعدهم على التعاطي بأسلوب علمي ومهني مع مختلف الملفات التي ستعرض أمامهم”.