موريتانيا تلغي التعرفة الجمركية عن أعلاف الحيوانات

قال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، المختار ولد اجاي، إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز، أعطى أوامر بإلغاء التعرفة الجمركية عن أعلاف الحيوانات ابتداء من فاتح الشهر المقبل.

وأضاف ولد اجاي، خلال جلسة علنية للبرلمان الموريتاني، أن قرار ولد عبد العزيز يدخل في “إطار جهود الحكومة الرامية إلى تخفيف الآثار المترتبة على نقص التساقطات المطرية خلال الخريف الماضي، ودعما للتدخلات التي تقوم بها الحكومة لتوفير مادة الأعلاف للمنمين”.

وشهدت موريتانيا خلال السنة الماضية نقصا حادا في الأمطار، مما حدا ببعض الأحزاب السياسية، والمنمين إلى المطالبة بالتدخل العاجل، وتوفير الأعلاف للحيوانات لمواجهة “موجة الجفاف” التي تشهدها البلاد.