موريتانيا..تلقيح مليون و700 ألف طفل ضد الحصبة

أعطى وزير الصحة كان بوبكر اليوم الثلاثاء اشارة انطلاقة الحملة الوطنية للتلقيح ضد الحصبة والحصبة الألمانية بحقنة لأحد الأطفال بالمركز الصحي بن سينا (طب ايطاليا).

وتستهدف الحملة 1657321 طفلا من 9 أشهر الى 14 سنة وتستمر من 20 فبراير 2018 إلى فاتح مارس في عموم التراب الموريتاني.

ويبلغ عدد اللقاحات المدمجة 1907900 يديرها طاقم صحي يتكون من 2543 عامل صحة في المراكز الصحية والمدارس غالبا.

وقال منسق البرنامج الوطني الموسع للتلقيح امبارك ولد هميد إن إدخال اللقاح المزدوج في البرنامج الموسع للتلقيح الروتيني لقدرته على خفض نسبة الإصابة الى 85 في المائة بالنسبة للحصبة و95 بالنسبة الحصبة الالمانية وهو ما يتناسب تماما مع رغبة الحكومة في رفع نسبة التغطية بالتلقيح الى حدود 90 في المائة، وفق تعبيره.

وسيستخدم في هذه الحملة لقاح مركب يحتوي على لقاحي الحصبة والحصبة الألمانية سيتم إدخاله في البرنامج الروتيني للتلقيح وسيحل محل لقاح الحصبة الذي كان يعطى في الشهر التاسع.