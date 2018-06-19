موريتانيا..تلويح بالإضراب لتوفير الفطور لمراقبي “الباكلوريا”

هددت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي بالتوقف عن الرقابة مساء اليوم الثلاثاء فى حالة عدم توفير الفطور الصباحي للأساتذة المراقبين فى الباكلوريا.

وقالت النقابة فى بيان لها إنه ” في سابقة خطيرة من نوعها والأولى في تاريخ امتحان الباكلوريا بموريتانيا ، تُقدم وزارة التهذيب الوطني بموريتانيا على عدم توفير الفطور الصباحي للأساتذة المراقبين رغم أن تكاليف فطور الأستاذ الواحد 45 أوقية جديدة ” .

وأكدت النقابة أنه في حالة عدم توفير الفطور الصباحي ، سيتم التوقف عن الرقابة ابتداء من مساء الثلاثاء مع تواجد الأساتذة في مراكز الامتحان بدون الدخول في قاعات الرقابة .

وحملت النقابة الوزارة مسؤولية أي شلل سيعيق سير امتحانات الباكلوريا 2018 ، داعية للاستجابة لمطالبهم فى أسرع وقت ممكن.

وانطلقت أمس الاثنين على عموم التراب الموريتاني امتحانات شهادة الباكالوريا في 132 مركزا من ضمنهم 71 مركزا في الولايات الداخلية والباقي من المراكز على مستوى ولايات العاصمة الثلاث.

ويبلغ عدد المشاركين في الامتحانات هذه السنة 50045 مترشحا، تشكل نسبة البنات من ضمنهم ما يقارب 49% وهو ما يعادل 24482 مترشحا.