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موريتانيا: تمديد تعاون سلطة تنظيم الصفقات مع الوكالة الفرنسية للخبرة الدولية


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 13 ديسمبر 2017 - 18:07



موريتانيا: تمديد تعاون سلطة تنظيم الصفقات مع الوكالة الفرنسية للخبرة الدولية

 

 مددت سلطة تنظيم الصفقات العمومية في موريتانيا، والوكالة الفرنسية للخبرة الدولية، تعاونهما في مجال الدعم الفني، وتطوير القدرات لمدة سنة إضافية. 


جاء الإعلان عن تمديد التعاون اليوم الاربعاء في نواكشوط،  بعد التوقيع على ملحق اتفاق بين السلطة والوكالة في فرنسا، وسيتم بموجبه تمديد التعاون القائم بينهما منذ العام 2014.


وقع ملحق الاتفاق في العاصمة الفرنسية باريس، من طرف رئيس سلطة تنظيم الصفقات العمومية في موريتانيا جلو آبو موسى،  ومديرة قطاع الحكامة الاقتصادية والمالية بالوكالة الفرنسية للخبرة الدولية فالوت إيزابيل.

ويقضي الملحق بتعزيز التعاون بين سلطة تنظيم الصفقات العمومية والوكالة، في مجال الدعم الفني وتطوير قدرات طاقم السلطة، بما يمكنها من أداء عملها كهيئة تنظيم على أحسن وجه



الكلمات المفتاحية : تعاون, صفقات, وكالة
 
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