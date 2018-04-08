موريتانيا.. تمديد فترة الانتساب للحزب الحاكم

تسعى اللجنة المشرفة على عملية الانتساب لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، إلى تمديد فترة الانتساب 48 ساعة، حسب مصادر في اللجنة.

وقالت مصادر من داخل اللجنة المشرفة على عملية الانتساب للاتحاد من أجل الجمهورية، في تصريح لـ”صحراء ميديا” اليوم الأحد، إن اللجنة قررت تمديد فترة الانتساب بـ48 ساعة، “وستعلن ذلك خلال ساعات”.

وأطلق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، قبل أسبوع، حملة انتساب جديدة على عموم التراب الوطني، هي الثانية منذ تأسيس الحزب عام 2009.

وتواجه هذه الحملة انتقادات واسعة بسبب ما قيل إنه « شراء وجمع » بطاقات تعريف المواطنين لتسجيلها، وهو ما قالت المعارضة إنه « تزوير » يمارسه الحزب الحاكم.

ونفت قيادات الحزب الحاكم هذه الاتهامات ووصفتها بأنها « شائعات » للتشويش على عملية الانتساب، وأكدت أن الحزب اتخذ أقصى درجات الشفافية في العملية مع نظام بيومتري شفاف يضمن عدم تكرار التسجيل وضرورة الحضور له.