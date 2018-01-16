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موريتانيا: تمديد فترة الانتقالات الشتوية للاعبين

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 10 ساعات
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أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم في موريتانيا، ليل الاثنين/الثلاثاء، عن تمديد فترة الانتقالات الشتوية للاعبين بشكل استثنائي، إلى غاية الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وكانت فترة الانتقالات الشتوية في موريتانيا تنتهي يوم أمس الاثنين، الموافق للخامس عشر يناير، ولم يعلن حتى الآن في فترة الانتقالات هذه بشكل رسمي، سوي عن انتقال لاعب تجكجة محمد يحيى دلاهي إلى تفرغ زينة.

وتم تمديد فترة الإنتقالات حسب بيان صادر عن العصبة الوطنية لكرة القدم لكون العديد من قادة الأندية واللاعبين، يتواجدون حاليا خارج العاصمة نواكشوط، بسبب مشاركة المنتخب الموريتاني ، في بطولة أفريقيا للمحليين ” الشان” التي تستضيفها الملاعب  في المغرب.

 

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ”صحراء ميديا”، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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