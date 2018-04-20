موريتانيا تناقش سياستها النقدية مع مجموعة البنك الدولي

اجتمع عدد من الوزراء الموريتانيين، مع مسؤولين كبار بالبنك وصندوق النقد الدوليين، في إطار اجتماعات الربيع السنوية للمؤسستين الدوليتين الجارية حاليا في واشنطن.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع المنعقد أمس الخميس، آفاق التنمية الاقتصادية في موريتانيا، والسياسة النقدية فضلا عن التسهيلات التي يقدمها الصندوق، وسبل ووسائل مواصلة عملية الشراكة القيمة بين صندوق النقد الدولي وموريتانيا.

وقدم وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي خلال الاجتماع، عرضا عن الحالة الاقتصادية لموريتانيا والإصلاحات التي قامت بها الحكومة في هذا المجال.

وضم الوفد الموريتاني المشارك في الاجتماع إلى جانب وزير الاقتصاد والمالية، كلا من الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية محمد ولد كمبو، و محافظ البنك المركزي الموريتاني عبد العزيز ولد الداهي، وموظفين من القطاعات المعنية.

فيما مثل المؤسستين الماليتين الدوليتين كلا من فورو ساوا المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي المكلف بإفريقيا،وجهاد عزور مدير شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وعدد من معاونيهم.