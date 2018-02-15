موريتانيا تناقش مع صندوق النقد الدولي مشاريعهما المشتركة

عقد محافظ البنك المركزي الموريتاني عبد العزيز ولد الداهي، اليوم الخميس اجتماعا مع وفد من صندوق النقد الدولي يترأسه المدير العام المساعد للهيئة ميتسوهيرو فوروساوا، لمناقشة مشاريع الشراكة والتعاون بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي وآفاق تطويرها.

وقال البنك المركزي الموريتاني إن وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور موريتانيا حاليا ناقش خلال اجتماع مع كبار المسؤولين في البنك المركزي، “مجمل أوجه التعاون والتنسيق بين الهيئتين النقديتين، إضافة لاستراتيجية عصرنة البنك، واستراتيجية عصرنة وتحديث وسائل الدفع في موريتانيا، بما في ذلك الإصلاح الجاري إدخاله على العملة الوطنية الأوقية”.

وأضاف البنك المركزي في بيان صحفي أن وفد صندوق النقد الدولي سيعقد اجتماعات مع ووزراء الاقتصاد والمالية، والصيد، والبترول والطاقة والمعادن، إضافة للوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. تهدف إلى بحث التعاون بين صندوق النقد الدولي وموريتانيا، والسبل الكفيلة بتعزيزها.