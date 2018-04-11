موريتانيا تندد باستهداف السعودية بالصواريخ

نددت موريتانيا مساء اليوم الأربعاء بالهجمات الصاروخية التي تعرضت لها مناطق في المملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الخارجية الموريتانية إن الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترض هجمات بالصواريخ البالستية استهدفت مناطق آهلة بـ”المدنيين الآمنين في المملكة العربية السعودية الشقيقة”.

وأضافت الخارجية الموريتانية في بيان صحفي أن موريتانيا تدين بشدة “هذا العمل الإجرامي المتكرر، لما فيه من التهديد للأمن الإقليمي والعالمي والخرق السافر لمبادئ القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة”.

وأكدت الخارجية الموريتانية استنكار موريتانيا للهجمات التي تعرضت لها السعودسة، “كما تعبر عن تضامنها ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في حقها المشروع في الدفاع عن أمنها واستقرارها” حسب تعبير البيان.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت اليوم الأربعاء ثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية على الرياض ومدينتين أخريين.