موريتانيا.. تنظيم مؤتمر للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية اليوم الخميس عن عقد “مؤتمر كبير” للصندوق الدولي للتنمية الزراعية بالعاصمة نواكشوط في الفترة ما بين الـ 09-12 ابريل المقبل.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية في إيجاز صحفي إن المؤتمر تقرر خلال اجتماع عقده وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي مع رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية جيلبير أنغبو على هامش اجتماعات مجلس المحافظين للصندوق الدولي للتنمية الزراعية المنظم في روما بايطاليا يومي 13 و14 فبراير 2018 .

وأضافت الوزارة أن مؤتمر صندوق التنمية بنواكشوط ستحضره 400 شخصية في الفترة، “وستكون هذه المناسبة فرصة لزيارة رئيس هذا الصندوق إلي موريتانيا لأول مرة” حسب تعبير الوزارة.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية إن لقاء ولد اجاي برئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية كان فرصة للوقوف على “مدي متانة ونجاعة التعاون الاقتصادي بين بلادنا وهذه المؤسسة والطرق والوسائل الكفيلة بالدفع بها إلى الإمام وزيادة وتيرة تعبئة الموارد وحجم التمويلات المقدمة لبلادنا”.