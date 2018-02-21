موريتانيا: تنظيم ملتقى حول الهجرة  

نظمت شبكة النساء البرلمانيات الموريتانيات، اليوم الأربعاء، في نواكشوط، بالتعاون مع الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان، ملتقى حول الهجرة وحقوق المهاجرين.

ويهدف الملتقى إلى “إطلاع البرلمانيين على مختلف القضايا المتعلقة بإشكالية الهجرة والدور الذي يمكن أن يقوم به المشرعون في مجال وضع حلول لهذه الإشكالية وحماية حقوق المهاجرين” حسب شبكة النساء البرلمانيات.

وتابع المشاركون في الملتقى، مجموعة من العروض، تبرز مختلف مفاهيم الهجرة، وأنواعها، وضرورة وضعها في إطار شرعي، بالإضافة إلى حقوق المهاجرين، والدور الذي يجب أن تطلع به الدول، سواء كانت مصدرة لهم، أو نقطة عبور، أو مستقبلة.

وقال نائب رئيس الجمعية الوطنية، محمد يحيى ولد خرشي، إن “إشكالية الهجرة” تتطلب تضافر جهود الجميع، لأنها تتعلق بمستقبل وحاضر الإنسان، وحقوقه في العيش الكريم.

وأضاف ولد خرشي، خلال كلمة في الملتقى، أن موريتانيا وضعت سياسة للهجرة، شملت كافة الحلول الإنسانية لحماية حقوق المهاجرين، وتأمين ظروف مناسبة لهم.