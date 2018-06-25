موريتانيا تهنئ أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا

هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية تركيا.

وقال ولد عبد العزيز خلال برقية تهنئة بعثها للرئيس التركي، “يطيب لي بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية تركيا الشقيقة، أن أبعث إليكم بتهانينا الحارة وتمنياتنا لفخامتكم بالنجاح في مهامكم السامية وللشعب التركي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار”.

وأكد الرئيس الموريتاني حرصه على “تنمية وتطوير علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين بلدينا بما يخدم المصالح والآمال المشتركة لشعبينا الشقيقين” حسب البرقية.

وفاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله على أكثر من نصف الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الأحد.