موريتانيا.. “تواصل” يتهم النظام بالسعي لتزوير الانتخابات

اتهم رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) محمد محمود ولد سيدي النظام الموريتاني بالسعي لتزوير الانتخابات المحلية والتشريعية والجهوية، التي يجري اقتراعها فاتح سبتمبر المقبل.

وأكد ولد سيدي خلال مهرجان نظمه نساء الحزب مساء أمس الاثنين بنواكشوط، أن حزبه “لن يقبل تزوير الانتخابات المنتظرة وسيتخذ لذلك كل الإجراءات السلمية والمدنية”.

وقال رئيس “تواصل إن “هنالك مؤشرات تدل على نية النظام التلاعب بنتائج الانتخابات، منها رفضه للرقابة الدولية، و دمج مصوتي الجيش مع المدنيين، وإشراك المنتدى في الهيئات المشرفة على الانتخابات والإعلام والمجلس الدستوري”.

وكان حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية “تواصل” ذي الميول الاسلامية، قد تمكن في الانتخابات المحلية والتشريعية الأخيرة في احتلال المركز الثاني بعد الحزب الحاكم في البرلمان الموريتاني، وتولي بفعل تلك النتائج زعامة مؤسسة المعارضة، كما تمكن من الحصول على عدة بلديات في نواكشوط ومناطق من الداخل.