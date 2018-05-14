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موريتانيا.. “تواصل” يدعو لرفض تحويل السفارة الأمريكية إلى القدس

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 4 دقائق
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دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” اليوم الاثنين، الشعب الموريتاني إلى التعبير عن رفض قرار الرئيس الأمريكي تحويل سفارة بلاده إلى القدس باعتبارها عاصمة لاسرائل، تزامنا مع تنفيذ القرار.

وأعلن الحزب المعارض في موريتانيا ، شجبه لنقل السفارة الأمريكية إلى عاصمة فلسطين المحتلة، والاعتراف بالقدس الشريف عاصمة للكياني الصهيوني الغاصب، معتبرا القرار الأمريكي “مظهرا من مظاهر الاحتلال والاستيطان تجب مقاومته”.

وقال “تواصل”، في بيان صحفي إنه يرفض المساومة على  هوية القدس الشريف عاصمة فلسطين المحتلة، وموطن المقدسات الإسلامية المباركة؛ المسجد الأقصى وقبة الصخرة “التي هي وقف لكل المسلمين لا يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف ولا يقبل الخضوع لمنطق الصفقات والمساومات”.

واستنكر الحزب، ما سماه صمت النظام الرسمي في العالم الإسلامي على هذا القرار وتمالئ بعض أطرافه مع أجندات المحتل الصهيوني وحليفه الأمريكي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية.

واستشهد أكثر من 37 فلسطينيا، وجرح العشرات، اليوم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل قبل ساعات من تدشين سفارة الولايات المتحدة في القدس.

 

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Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

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