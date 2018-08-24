موريتانيا.. تواصل ينتقد “الهابا” ويرفض “انحياز” الإعلام الرسمي

عبر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” المعارض في موريتانيا، عن استغرابه للطريقة التي تعاطت بها السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية “الهابا” مع شكواه بخصوص انحياز وسائل الاعلام الحكومية.

وقال “تواصل” في بيان له اليوم الجمعة، إنه “قدم معطيات لا تقبل الدحض، حول انحياز وسائل الإعلام العمومية خاصة التلفزيون الوطني، ووكالة الأنباء الرسمية، لجهة سياسية معينة”، خلال الحملة الحالية.

وأضاف الحزب أنه “قدم بالأرقام؛ تواريخ وأنواع الخروقات التي شابت تغطيات التلفزيون الرسمي لأنشطة الحملة الانتخابية، مستغربا من الطريقة التي تعاملت بها السلطة العليا مع رسالة حملة “تواصل”.

ودان الحزب “اعتبار السلطة العليا الشكوى التي تقدمت بها حملة “تواصل” مجرد شذوذ عن القاعدة، رغم أن الخروقات المتضمنة في الرسالة مست أغلب أحزاب المعارضة”.

وكانت الهابا أصدرت أمس الخميس بيانا قالت فيه إن الحملة المهيئة لاستحقاقات سبتمبر ، تدخل يومها السابع دون أن تسجل مصالحها التي تتابع بدقة تعاطي المؤسسات الإعلامية مع هذا الحدث، أي إخلال بمضمون القرار رقم 007-2018، الصادر عن مجلسها بتاريخ 14 أغشت 2018، والمحدد لإجراءات التغطية الإعلامية.

وأضافت البيان أن “من بين جميع الأحزاب السياسية السبعة والتسعين، المشاركة بكل لوائحها لم تتلق السلطة سوى ملاحظات من حزبين اثنين فقط ما قد يشكل الاستثناء المثبت للقاعدة.